«Манчестер Сити» обновил собственный рекорд

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в матче 35-го тура Премьер-лиги. «Горожане» сумели установить новое достижение.

Эта 25-я победа «горожан» в домашних играх сезона во всех турнирах. Это клубный рекорд «Манчестер Сити».

25 — Manchester City have won 25 home games in all competitions this season, the most they’ve ever won in a single campaign and the most by a top-flight club since Man Utd in 2010-11 (26). Determined. #MCITOT pic.twitter.com/H3qgUmmtdO

— OptaJoe (@OptaJoe) April 20, 2019