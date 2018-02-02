Роман Широков — претендент на пост спортивного директора «Химок»

Экс-капитан сборной России Роман Широков может стать спортивным директором «Химок». Об этом заявил гендиректор подмосковного клуба Тажутдин Качукаев.

«Я покидаю свой пост генерального директора «Химок». Сегодня состоится совместное совещание с министерством спорта Московской области, на котором будут приняты решения об изменениях в руководствах клуба. На должность спортивного директора клуба рассматривается Роман Широков. Вероятность того, что он будет назначен на это должность? Она очень высока. Внедряется новая концепция развития клуба «Химки». Теперь «Химки» будут базовым клубом для воспитанников футбольных школ Московской области. Менеджмент клуба будет сильно изменен», — заявил Качукаев.

Напомним, в «Химках» полузащитник выступал в 2007 году. За красно-черных Роман сыграл 27 игр и забил 7 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»