Маруан Феллайни завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник китайского «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни объявил о решении прекратить выступление за сборную Бельгии. Об этом он написал в своем твиттере.

«После 12 лет выступлений за Бельгию на высшем уровне я решил завершить карьеру в сборной. Это решение далось мне нелегко, но я чувствую, что пришло время уйти и позволить следующему поколению продлить этот успешный период в истории бельгийского футбола.

Для меня было честью представить страну в 87 матчах, дважды принять участие в чемпионатах мира и один раз — в чемпионате Европы. У меня много великолепных воспоминаний о «красных дьяволах» с момента моего дебюта за команду в 2007 году и вплоть до ЧМ-2018. Я невероятно горжусь тем, что Бельгия сейчас занимает первое место в рейтинге ФИФА.

Хочу поблагодарить всех, кто был частью моей карьеры в сборной. Особенно партнеров по команде, с многими из которых мы навсегда останемся друзьями, и всех тренеров, с которыми мне довелось работать. Хочу также поблагодарить всех бельгийских болельщиков, путешествовавших по миру, чтобы поддерживать нас. Желаю тренеру и команде успехов в предстоящей квалификации Евро-2020. Спасибо, Бельгия», — написал Феллайни.

В составе сборной 31-летний хавбек стал бронзовым призером ЧМ-2018. Он забил 18 голов за 11 лет в национальной команде страны.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Маруана Феллайни