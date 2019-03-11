Станислав Черчесов: «Надеемся, в этот раз Ильзат Ахметов обойдется без травмы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал список игроков вызванных в национальную сборную. Россия проведет отборочные матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

«Из тех, кого мы хотели, были один-два человека под вопросом. Они не в заявке. А так, по большому счету, – все. Допустим, Нойштедтер, потому что он уже два месяца не играет основном составе «Фенербахче», это нас расстраивает.

Футболисты, которые себя проявляют, чтобы им не остаться незамеченными, если у нас есть такая возможность, мы приглашаем, чтобы еще раз протестировать, что ли.

Тот же Караваев у нас был год назад или полтора. Тогда он был в «Спарте», была непростая ситуация, а сейчас он стабильно играет в «Витессе». И, думаю, будет объективно, если его еще раз посмотреть.

Беляев уже третий сезон стабильно играет в тульском «Арсенале». Мы наблюдаем, видим определенный прогресс.

Ахметова мы уже вызывали, но он получил травму. Надеемся, в этот раз обойдется и он приедет. Одно дело – видеть со стороны, а на тренировочном поле под нашим руководством – совершенно другое», – сказал тренер.

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram сборной России по футболу