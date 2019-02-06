Глава поисковой операции: «Семья Салы уже понимает, что он мертв»

Автор: Дарья Григорьева 0

Компания Дэвида Мирнса обнаружила обломки самолета, на котором новичок «Кардиффа Сити» Эмилиано Сала вылетел в Великобританию. Мирнс сказал, что семьи уже смирилась со смертью футболиста и пилота. 

«Семьи уже понимают, что Сала и пилот Ибботсон мертвы. Сейчас они просто хотят найти их тела, ведь это самое главное. Самолет это совсем другое дело. Он нужен только для того, чтобы выяснить причину трагедии.

Я больше никаким образом не вовлечен в поисковую операцию. После того, как мы нашли обломки, британские власти взяли все остальные вопросы под свой контроль», — заявил глава поисковой операции.

Ранее была информация, что поисковая операция обнаружила тело среди обломков самолета.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com (EN)

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