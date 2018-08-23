Защитник «Байера» Беньямин Хенрикс может стать партнером Александра Головина в «Монако»

Защитник «Байера» Беньямин Хенрикс может сменить клуб. Футболист своей игрой привлек внимание «Монако».

Немецкий клуб не намерен расставаться с одним из своих ключевых игроков и уже установил на Хенрихса ценник в размере € 20 млн. Контракт 21-летнего футболиста с «Байером» рассчитан до лета 2022 года.

Хенрихс является воспитанником «Байера», в составе которого дебютировал в 2015 году.

С 2016 года вызывается в сборную Германии. В прошлом сезоне игрок принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 1 результативной передачей, а также по разу получил желтую и красную карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe