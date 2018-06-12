Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Реал» после ЧМ-2018

Мадридский «Реал» объявил о назначении нового главного тренера. Им станет нынешний рулевой сборной Испании Хулен Лопетеги.

51-летний специалист приступит к работе по завершении ЧМ-2018. Контракт с ним рассчитан на три сезона.

Лопетеги тренирует сборную Испании с 2016 года. При нем команда провела 19 матчей и не проиграла ни одного (13 побед и 6 ничьих).

На клубном уровне он работал с «Порту» и с молодежными сборными Испании в возрастной категории от 19 до 21 года. В сезоне-2008/09 он возглавлял «Реал Мадрид Кастилью», а в бытность игроком провел один матч в составе мадридского «Реала» и пять игр в футболке «Барселоны».

Источник: официальный сайт «Реала»

Фото: Global Look Press

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