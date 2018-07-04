Андрей Федун: «Надеюсь, что фанат, написавший «Англия» на памятнике Черенкову, будет выслан из России»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о надписи, сделанной английским болельщиком на памятнике Федору Черенкову. Он считает, что автора надписи надо выслать из страны.

Перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 один из фанатов написал на памятнике «Англия». Позже надпись затерли, а ГУВД сообщило о задержании нарушителя.

«Вандализм никогда никого не красил, вне зависимости от национальной принадлежности. То, что произошло сегодня на нашем стадионе, настоящее безобразие.

Но главное – соответствующие службы сработали четко и оперативно, установив личность хулигана, который теперь, надеюсь, будет выслан из страны», – сказал Андрей Федун.

Фото: GLobal Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»