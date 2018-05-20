Дуглас Коста выложил в инстаграм надгробие с именем Лоренцо Инсинье

Дуглас Коста выложил историю с надгробием Лоренцо Инсинье. Теперь ненавидеть «Ювентус» на юге Италии будут еще сильнее.

В «Наполи» возмутились инстаграм-историей полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты. Бразилец заснял надгробный камень с именем игрока неаполитанцев Лоренцо Инсинье.

«Мы по-настоящему возмущены постыдным и оскорбительным отношением некоторых игроков «Ювентуса». Это жест, который оскорбляет достоинство неаполитанца Инсинье. Это неприемлемо», – сообщил твиттер «Наполи».

Siamo veramente indignati per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus oggi. Gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. E’ inaccettabile #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/HDvTHJWNDF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 19, 2018

Напомним, в чемпионате Италии-2017/18 «Наполи» набрал 88 очков и занял второе место.

«Ювентус» набрал 95 баллов и оформил чемпионство.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Наполи»