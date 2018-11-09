Неймар получает 375 тысяч евро за соблюдение клубной этики поведения

Автор: Дмитрий Темников 0

Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар получает бонусы от клуба за следование командной этике поведения. Об этом сообщают французские СМИ. 

В условия бонусных выплат входят несколько пунктов: аплодисменты болельщикам на стадионе после каждого матча, пунктуальность, вежливое общение с журналистами и отсутствие ставок на турниры, в которых участвует парижский клуб. За соблюдение всех условий бразильцу дают 375 тысяч евро. Подобные условия денежных премирований прописаны не только в контракте Неймара: к примеру, Тиаго Силва получает за это около 33 тысяч евро.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл в 14 матчах за «горожан». В этих встречах он забил 12 мячей и стал автором 3 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: France 2

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