Неймар получает 375 тысяч евро за соблюдение клубной этики поведения

Нападающий «ПСЖ» Неймар получает бонусы от клуба за следование командной этике поведения. Об этом сообщают французские СМИ.

В условия бонусных выплат входят несколько пунктов: аплодисменты болельщикам на стадионе после каждого матча, пунктуальность, вежливое общение с журналистами и отсутствие ставок на турниры, в которых участвует парижский клуб. За соблюдение всех условий бразильцу дают 375 тысяч евро. Подобные условия денежных премирований прописаны не только в контракте Неймара: к примеру, Тиаго Силва получает за это около 33 тысяч евро.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл в 14 матчах за «горожан». В этих встречах он забил 12 мячей и стал автором 3 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: France 2