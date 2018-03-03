Комитет по туризму Татарстана о подготовке к ЧМ-2018: «Разработали разговорник. Основные фразы на английском написаны русскими буквами»

Председатель государственного комитета по туризму республики Татарстан Сергей Иванов рассказал о подготовке Казани к предстоящему ЧМ-2018. Чиновник упомянул разработанный разговорник для людей, работающих в сфере обслуживания.

«Основным вызовом для России перед проведением чемпионата будет уровень знания английского языка. На сегодняшний день в большинстве наших городов в местах, куда будут приходить туристы, уровень английского языка оставляет желать лучшего или минимален. Это отмечали туристы и во время Кубка конфедераций-2017.

Это в меньшей степени касается Москвы и Санкт-Петербурга, а вот регионам необходимо сосредоточиться на проблеме незнания сотрудниками сферы обслуживания иностранных языков.

Мы разработали некий разговорник. Основные фразы на английском написаны русскими буквами. У людей в сфере питания, торговли или у силовых служб или медицины есть этот разговорник, который можно передать туристу, тот находит необходимую фразу, русские фразы написаны на латинском и таким образом объясниться.

Также перед каждым большим соревнованием мы проводим большой курс тренингов для тех предприятий и мест, куда по нашим оценкам будет приходить наибольшее число туристов. Плюс привлечение персонала со знаниями английского, немецкого и испанского языков и различные современные программы, например, Яндекс переводчик», — сказал Иванов.

По предварительным данным, Казань примет во время ЧМ-2018 более 200 тысяч российских и иностранных гостей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»