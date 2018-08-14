Лионель Месси не будет вызываться в сборную Аргентины до конца этого года

Автор: Михаил Серебряков 0

 

 

Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет задействован в товарищеских матчах сборной Аргентины в этом году. Это решение самого аргентинца. 

31-летний форвард не ушел из национальной команды окончательно, но договорился с временным главным тренером Лионелем Скалони о том, что не будет приглашаться в ближайшее время.

Пока нет определенности, вернется ли Месси в сборную в 2019 году, когда у команды начнутся официальные матчи – на Кубке Америки и в квалификации ЧМ-2022.

7 сентября этого года аргентинцы встретятся в товарищеском матче с Гватемалой, а 12-го числа – с Колумбией.

Фото: Global Look Press
Источник:  TNT Sports LA

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