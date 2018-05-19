С защитником «Вест Хэма» попрошались по электронной почте

«Вест Хэм» попрощался с защитником Джеймсом Коллинсом, проведшим 11 сезонов в составе команды. Сделано это было с помощью электронной почты.

Защитник «Вест Хэма» Джеймс Коллинс узнал о непродлении контракта по электронной почте. Футболист выступал за лондонцев на протяжении 11 сезонов (2005—2009 и 2012—2018). По данным источника, валлиец сильно разочарован таким отношением к себе. Болельщики также встали на сторону Коллинса, расскритиковав и без того непопулярных владельцев команды Дэвида Голда и Дэвида Салливана.

Коллинс провел за «молотобойцев» 214 матчей во всех турнирах, забив девять мячей. Четыре из них пришлись на матчи против «Челси» – принципиальных соперников «Вест Хэма».

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT