РФС вернул лицензию стадиону «Амкара»

«Амкар» возвращается на свой стадион. Так решили РФС и РФПЛ.

Сегодня, 10 апреля, представители РФС и РФПЛ провели заседание по поводу повторного визита совместной комиссии в Пермь, где был проинспектирован домашний стадион «Амкара» «Звезда». В итоге принято решение вернуть пермякам лицензию на проведения матчей премьер-лиги дома.

Таким образом, «Амкар» примет «Рубин» (14 апреля), «Спартак» (29 апреля) и «Ахмат» (13 мая) в Перми.

— Решение принято, — сказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов​. — Теперь «Амкар» может проводить матчи в Перми. Комиссия убедилась, что необходимые работы выполнены.

— Есть ли указание поменять газон к следующему сезону?

— Есть такая рекомендация.

Напомним, ранее совместная комиссия РФС и РФПЛ негативно оценила состояние поле в Перми, а затем РФС отозвал сертификат у газона, запретив проводить там матчи чемпионата России. Из-за этого домашние встречи с «Арсеналом» (0:2) и «Локомотивом» (2:1) «Амкар» проводил в Уфе и Москве соответственно.

Фото: официальный твиттер ФК «Амкар»

Источник: «Спорт-Экспресс»