Маурицио Сарри не станет главным тренером «Челси» из-за инцидента с Роберто Манчини

Руководство «Челси» больше не рассматривает Маурицио Сарри как претендента на пост главного тренера команды. Все из-за одного слова.

Причиной охлаждения отношений стало противоречивое прошлое итальянца, который в 2016 году повздорил с Роберто Манчини, возглавлявшего «Интер». В игре 1/4 финала Кубка Италии между «нерадзурри» и «Наполи» (2:0) тренеры наговорили друг другу гадостей из-за спора по количеству добавленных к матчу минут. Сарри назвал Манчини грубым итальянским словом, которое в приличной форме переводится, как «гомосексуалист». Манчини в свою очередь назвал его расистом.

Впоследствии Сарри извинился за свои слова и отметил, что не является гомофобом, но именно из-за этой истории руководство «Челси» отказалось от идеи приглашения итальянца.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun