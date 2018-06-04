Саудовская Аравия объявила окончательный состав на ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Saudi Arabia

Тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци объявил окончательный список футболистов на ЧМ-2018. В него вошли три игрока из чемпионата Испании.

Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Яссер Аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдулла Майюф («Аль-Хилаль»),

Защитники: Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (все – «Аль-Ахли»), Яссер Аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Булаихи (все –«Аль-Хиляль»), Омар Хавсави («Аль-Наср»),

Полузащитники: Абдулла Аль-Хайбари («Аль-Шабаб»), Абдулла Отайф, Салман Аль-Фарадж, Абдулмалек Аль-Хаибри (все – «Аль-Хиляль»), Тайсир Аль-Джассим («Аль-Ахли»), Хуссейн Аль-Мафхави, Мохамед Канно, Хаттан Бахебри (все – «Аль-Шабаб»), Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Яхья Аль-Шехри («Леганес», Испания),

Нападающие: Фахад Аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммад Аль-Сахлауи («Аль-Наср»), Моханнад Ассери («Аль-Ахли»).

Сборная Саудовской Аравии будет выступать в группе А на ЧМ-2018 и сыграет против сборной России, Уругвая и Египта.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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