Журналист Рафаэль Хонигштайн: «Карло Анчелотти сменит Юлиан Нагельсманн, это решенный вопрос»

Известный немецкий журналист Рафаэль Хонигштайн подтвердил информацию, что главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти покинет мюнхенскую команду летом. В качестве преемника называется наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.

«Не могу сказать, что Анчелотти в одном шаге от пропасти, но есть понимание, что он не собирается досиживать свой контракт до конца.

Его сменит Нагельсманн. Думаю, это уже решенный вопрос. Со следующего сезона, думаю, он возглавит «Баварию».

Нагельсманн уже показал себя гибким и адаптивным тренером, готовым меняться. Он последователь Гвардиолы. Конечно, у него есть плюсы и минусы.

Но я думаю, что в «Баварии» его считают тренером всего поколения. Не взять его будет ошибкой, которую они допустили в 2008 году, назначив Клинсманна, а не Клоппа.

Они не могут позволить себе опять допустить эту ошибку. Если его не возьмут они, его возьмет Дортмунд», – сказал Хонигштайн

Сам 30-летний Нагельсман недавно заявил, что был бы счастлив возглавить «Баварию».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Radio 5