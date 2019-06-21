«Спартак» намерен купить Бруму

Португальский хавбек может перебраться в чемпионат России в трансферное окно. В услугах 24-летнего полузащитника заинтересован «Спартак».

Стали известны детали возможного перехода полузащитника «РБ Лейпциг» Брумы в «Спартак». Московский клуб готов предложить 24-летнему португальцу контракт с зарплатой 2 млн. евро в год.

Cообщается, что предложение «красно-белых» составит 12 миллионов евро. Однако, за счет бонусов оно может вырасти до 15,5 миллионов.

Отметим, что одним из основных препятствий в сделке является проблемы со здоровьем у футболиста. Португалец пропустил часть сезона-2013/14 из-за разрыва крестообразной связки.

В прошедшем сезоне Брума провел 14 матчей в чемпионате Германии. В его активе один гол и одна результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»