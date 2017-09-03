Антон Миранчук: «Не сказал бы, что сборная Анголы была бы лучше»

Дебютант сборной России Антон Миранчук прокомментировал игру команды с московским «Динамо». Полузащитник стал автором победного гола.

«Очень приятно, что в первом матче за сборную забил первый гол. Что может быть лучше?

Понятно, что первый раз друг друга видели, но инициативой владели, создавали моменты. С Тарасовым и братом мы играем в «Локо» — за счет этого получилось лучше выходить из обороны в атаку.

У «Динамо» уровень неплохой, не сказал бы, что сборная Анголы была бы лучше. А еще очень приятно, что пришло так много болельщиков.

Будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог», — сказал Ан. Миранчук.

Матч между «Динамо» и сборной России закончился со счетом 3:0 в пользу нашей национальной команды. Помимо Миранчука, голами отметились Антон Заболотный и Марио Фернандес.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат