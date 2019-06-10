«Арсенал» пытается приобрести игроков «Сампдории» Андерсена и Прата

Автор: Никола Косич 0

Прат

«Арсенал» не оставляет попыток приобрести у «Сампдории» Йоакима Андерсена и Денниса Прата. Генуэзский клуб отклонил предложение в размере 48 миллионов евро.

«Сампдория» хочет выручить от продажи датчанина и бельгийца 55 миллионов, сообщают итальянские СМИ. Клуб оценивает Андерсена в 30 миллионов евро, а Прата – в 25 миллионов. Ранее поступала информация, что генуэзцы хотят 50 миллионов.

В прошедшем чемпионате Италии игроки являлись основными для команды. Андерсон провел 32 матча и отметился одной голевой передачей, а Прат провел 34 матча, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: twitter Николо Скиры

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