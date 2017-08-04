Жеребьевка 4-го раунда Лиги чемпионов. ЦСКА сыграет с «Янг Бойз»

Сегодня состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Российский ЦСКА сыграет против швейцарского «Янг Бойз».
Путь чемпионов:
«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» Прага (Чехия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)
«Хапоэль» Беер-Шева (Израиль) – «Марибор» (Словения)
Путь представителей лиг:
«Истанбул» (Турция) – «Севилья» (Испания)
«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)
«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)
«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния)
Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа. Команды, указанные первыми, проведут первый матч дома.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»