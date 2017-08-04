Жеребьевка 4-го раунда Лиги чемпионов. ЦСКА сыграет с «Янг Бойз»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Сегодня состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Российский ЦСКА сыграет против швейцарского «Янг Бойз».

Лига Чемпионов

Путь чемпионов:

«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)

АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» Прага (Чехия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)

«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)

«Хапоэль» Беер-Шева (Израиль) – «Марибор» (Словения)

Путь представителей лиг:

«Истанбул» (Турция) – «Севилья» (Испания)

«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)

«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)

«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния)

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа. Команды, указанные первыми, проведут первый матч дома.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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