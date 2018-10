Илья Геркус: «Лига чемпионов – это экзамен для «Локомотива»

View this post on Instagram

Lokomotiv Moscow. Champions league. Cherkizovo. After 14 years🚂 Сегодня Лига чемпионов возвращается в Черкизово🌠 Мы уже перестроились на европейский манер — накануне стадион был забрендирован в лигочемпионские цвета, состоялся контрольный прогон гимна📢 У нас все готово. Настроение предпраздничное. ⠀ Вспоминается вечное: «Экзамен для меня всегда праздник, профессор». Для нас Лига чемпионов — это действительно экзамен🚦Оценка команды в условиях игры на высшем европейском уровне. Всё так и есть. Но сейчас мне хочется пожелать всем нашим болельщикам прочувствовать момент и насладиться им сполна 🎁 ⠀ Давайте отбросим в сторону все наши вчерашние успехи и неудачи, сосредоточившись на сегодняшнем дне, когда Лига чемпионов возвращается к нам домой!🏟🏟 ⠀ Давайте насладимся нашими лигочемпионскими реалиями! В такие дни творится история клуба. Увидимся вечером в Черкизове😉🔜🔝🚂