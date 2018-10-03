Илья Геркус: «Лига чемпионов – это экзамен для «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от первого за 14 лет домашнего матча команды в Лиге чемпионов, против «Шальке». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

«Сегодня Лига чемпионов возвращается в Черкизово. Мы уже перестроились на европейский манер – накануне стадион был забрендирован в лигочемпионские цвета, состоялся контрольный прогон гимна. У нас все готово. Настроение предпраздничное.

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Вспоминается вечное: «Экзамен для меня всегда праздник, профессор». Для нас Лига чемпионов – это действительно экзамен. Оценка команды в условиях игры на высшем европейском уровне.

Сейчас мне хочется пожелать всем нашим болельщикам прочувствовать момент и насладиться им сполна.

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Давайте отбросим в сторону все наши вчерашние успехи и неудачи, сосредоточившись на сегодняшнем дне, когда Лига чемпионов возвращается к нам домой!

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Давайте насладимся нашими лигочемпионскими реалиями! В такие дни творится история клуба. Увидимся вечером в Черкизове», – написал Геркус в инстаграме.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Ильи Геркуса