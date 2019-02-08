Стали известны имена погибших футболистов на базе «Фламенго»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Стали известны имена шести погибших футболистов на базе бразильского «Фламенго». Ранее на базе клуба произошел пожар.

В списке погибших значатся: 15-летний Кристиан Эсмерио, 14-летний Артур Винисиус, 15-летний Бернардо Писетта, 17-летний Пабло Энрике да Силва Матос, 17-летний Атила Паиксао и 15-летний Витор Исайя.

Кроме того, известно о трех пострадавших: Эмануэль Гомес Нуньес, Франциско Диого Бенто Алвес и Джонатан Крус Вентура. Отмечается, что 15-летний Вентура с ожогами 35% тела был доставлен в госпиталь города Санта-Крус.

Напомним, что утром 8 февраля в тренировочном центре футбольного клуба «Фламенго» из Рио-де-Жанейро произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек.

Фото: Global Look Press
Источник: Globoesporte

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