Эден Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта и хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар сохраняет желание в будущем перейти в «Реал». Люди из испанского клуба в последние недели сообщили агентам 26-летнего бельгийца о предметном интересе к игроку.

Действующее соглашение Азара с лондонцами рассчитано до 2020 года. Футболист уже отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта.

Главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану нравится игра Азара, а сам игрок является поклонником француза и всегда мечтал перейти в мадридскую команду.

Ранее отец Азара сообщал, что Эден отклонил предложение «Челси», чтобы отреагировать на интерес со стороны «Реала». При этом мадридцы планировали отказаться от трансфера бельгийца и сделать ставку на Марко Асенсио.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport