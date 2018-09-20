Иско: «Лука Модрич заслуживает «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Иско после победы над «Ромой» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов поддержал Луку Модрича в борьбе за «Золотой мяч». Мадридский клуб одержал победу над римлянами со счетом 3:0.

«Я доволен результатом и нашей игрой, хотя мы могли забить больше. Нужно прибавлять. Это был хороший матч, но мы могли сыграть еще лучше. Мы на правильном пути.

Я умею бить штрафные, и Рамос дал мне возможность исполнить. Я рад своему голу и трем очкам.

Что касается игры Модрича, то все мы знаем, какой он, это отличный игрок, который в каждом матче много делает для команды. Надеюсь, все мы сможем играть на его уровне.

Я также считаю, что он заслуживает «Золотой мяч», так как это уникальный футболист и для клуба, и для сборной», – сказал Иско.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana