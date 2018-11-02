Айтор Каранка может возглавить московский «Спартак»

«Спартак» рассматривает возможность назначения главного тренера «Ноттингем Форест» Айтора Каранки. 45-летний испанец тренирует английский клуб с 8 января текущего года.

Отступные за испанца составляют около 5 миллионов евро, в переговоры с 45-летним специалистом уже вступил лиссабонский «Спортинг», расставшийся накануне с Жозе Пезейру.

Ранее Каранка возглавлял «Мидлсбро» и входил в тренерский штаб «Реала» при Жозе Моуринью. Как защитник выступал в прошлом за «Реал» и «Атлетик». После 15 туров «Форест» занимает в таблице чемпионшипа седьмое место.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «Спартака» считается Олег Кононов («Арсенал» Тула).

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato