Айтор Каранка может возглавить московский «Спартак»

«Спартак» рассматривает возможность назначения главного тренера «Ноттингем Форест» Айтора Каранки. 45-летний испанец тренирует английский клуб с 8 января текущего года.
Отступные за испанца составляют около 5 миллионов евро, в переговоры с 45-летним специалистом уже вступил лиссабонский «Спортинг», расставшийся накануне с Жозе Пезейру.
Ранее Каранка возглавлял «Мидлсбро» и входил в тренерский штаб «Реала» при Жозе Моуринью. Как защитник выступал в прошлом за «Реал» и «Атлетик». После 15 туров «Форест» занимает в таблице чемпионшипа седьмое место.
Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «Спартака» считается Олег Кононов («Арсенал» Тула).
Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato