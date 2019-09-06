«ПСЖ» предупредил «Барселону», что «Реал» попытается купить Мбаппе в 2020-м

Французский нападающий в следующем году может перебраться в чемпионат Испании. В его приобретении заинтересованы сразу два топ-клуба.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан считает покупку 20-летнего форварда приоритетным вариантом. Отмечается, что cпециалист уже общался с футболистом и убедил его перейти в мадридский клуб.

Именно с желанием заполучить Мбаппе связано решение «королевского» клуба отказаться от борьбы за форварда Неймара. Однако, «Барселона» не намерена отказываться от продолжения борьбы за игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне Килиан провел 29 матчей в чемпионате Франции. В его активе 33 гола и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport