«ПСЖ» предупредил «Барселону», что «Реал» попытается купить Мбаппе в 2020-м

Автор: Анатолий Акулов 0

Французский нападающий в следующем году может перебраться в чемпионат Испании. В его приобретении заинтересованы сразу два топ-клуба.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан считает покупку 20-летнего форварда приоритетным вариантом. Отмечается, что cпециалист уже общался с футболистом и убедил его перейти в мадридский клуб.

Именно с желанием заполучить Мбаппе связано решение «королевского» клуба отказаться от борьбы за форварда Неймара. Однако, «Барселона» не намерена отказываться от продолжения борьбы за игрока сборной Франции.

В прошедшем сезоне Килиан провел 29 матчей в чемпионате Франции. В его активе 33 гола и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар

«Барселона» готовит новое предложение по Неймару

В «ПСЖ» отказались менять Неймара на Ракитича или Бэйла

«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Реал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 