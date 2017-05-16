Джон Терри: «Не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч и уйду из футбола»

Капитан «Челси» Джон Терри заявил, что уже этим летом может завершить карьеру. В апреле «Челси» объявил, что 36-летний защитник покинет клуб по окончании сезона.

«Знаю, что говорил, что хочу играть регулярно, пока могу. Но я до сих пор не исключил возможность того, что воскресенье будет моя последняя игра (против «Сандерленда»), и я уйду из футбола. Все зависит от того, поступит ли мне подходящее предложение. Я обсужу это с семьей – будь то вариант в Англии или за границей», – сказал Терри.

Терри дебютировал за первую команду «Челси» в 1998 году. За это время он выиграл 17 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов и Лигу чемпионов. В этом сезоне на счету англичанина 8 матчей в АПЛ и один забитый гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

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