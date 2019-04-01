Лучано Спаллетти: «Месси делает разницу, но не Икарди»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию, связанную с нападающим Мауро Икарди. Специалист высказал свое мнение.

«Икарди нужно играть. Если он продолжит вести себя также, как в последнее время, то сможет вернуться в состав. Говорят, что мы проиграли без Икарди. «Интер» много лет не попадал в Лигу чемпионов с ним.

Лионель Месси делает разницу, но не Икарди, при всем к нему уважении. Профессионализм и самоуважение — это все. Дисциплина — это основа всего», — заявил Спаллетти.

Напомним, встреча «Интера» и «Лацио» завершилась победой второй команды (0:1). В чемпионате Италии «нерадзурри» располагаются на третьем месте с 53 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia