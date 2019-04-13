Джанни Инфантино: «Расизму нет места в футболе и обществе»

ФИФА намерена сделать нововведение в судействе. Об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино.

Причинами появления процедуры стали дискриминационные инциденты.

«В последние дни было очень грустно наблюдать за некоторыми расистскими инцидентами в футболе. Это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе.

Мы представили так называемую «трехэтапную процедуру» на турнирах под нашей эгидой: механизм, позволяющий судьям заходить так далеко, что даже прекращать матч в случае дискриминационных инцидентов», — заявил Инфантино.

Он также поддержал Пренса-Дезир Гуано, Калиду Кулибали, Рахима Стерлинга, Дэнна Роуза и других футболистов, а также , тренеров, болельщиков и всех тех, кто страдает от расизма. Президент ФИФА призвал ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы принять подобную процедуру.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА