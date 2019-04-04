Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»

Автор: Дарья Григорьева 0

Голкипер «Реала» Кейлор Навас прокомментировал свое положение в клубе. Он также заговорил о будущем в мадридской команде. 

«Я всегда стараюсь изо всех сил убедить тренера, что именно я должен играть в воротах. Хочу быть здесь, но давайте посмотрим, что будет дальше. Сосредоточимся на хорошем завершении сезона.

Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока мое будущее связано с «Реалом», — заявил вратарь.

Напомним, в чемпионате Испании «сливочные» располагаются на третьем месте с 57 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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