Кейлор Навас: «Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас прокомментировал свое положение в клубе. Он также заговорил о будущем в мадридской команде.

«Я всегда стараюсь изо всех сил убедить тренера, что именно я должен играть в воротах. Хочу быть здесь, но давайте посмотрим, что будет дальше. Сосредоточимся на хорошем завершении сезона.

Если тренер скажет мне уйти, то я так и сделаю. Но у меня есть контракт, и пока мое будущее связано с «Реалом», — заявил вратарь.

Напомним, в чемпионате Испании «сливочные» располагаются на третьем месте с 57 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca