Роберто Фирмино: «Челси» — отличная команда, с превосходными игроками»

Автор: Дарья Григорьева 0

Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился мнением о предстоящем матче с «Челси». Он также прокомментировал игру «синих». 

«Должна получиться хорошая игра. «Челси» — отличная команда, с превосходными игроками, и мы это знаем. Нам нужно на 100 процентов сосредоточиться на матче.

«Челси»  прекрасно начал сезон, но, к сожалению, не смог продолжить выступать на том же уровне и немного сдал. Но лондонцы продолжают сражаться за место в четверке. Нас ждет отличная игра. Надеюсь, нам удастся победить в этом матче», — заявил бразильский форвард.

Напомним, в АПЛ «Ливерпуль» лидирует с 82 очками, а «Челси» располагается на четвертой строчке с 66 баллами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роберто Фирмино сможет сыграть с «Эвертоном»

«МЮ» включился в борьбу за Хадсона-Одои

Йосси Бенаюн объявил о завершении карьеры

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 