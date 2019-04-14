Роберто Фирмино: «Челси» — отличная команда, с превосходными игроками»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился мнением о предстоящем матче с «Челси». Он также прокомментировал игру «синих».

«Должна получиться хорошая игра. «Челси» — отличная команда, с превосходными игроками, и мы это знаем. Нам нужно на 100 процентов сосредоточиться на матче.

«Челси» прекрасно начал сезон, но, к сожалению, не смог продолжить выступать на том же уровне и немного сдал. Но лондонцы продолжают сражаться за место в четверке. Нас ждет отличная игра. Надеюсь, нам удастся победить в этом матче», — заявил бразильский форвард.

Напомним, в АПЛ «Ливерпуль» лидирует с 82 очками, а «Челси» располагается на четвертой строчке с 66 баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports