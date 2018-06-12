Четыре футболиста расторгли контракты со «Спортингом»

Лиссабонский «Спортинг» продолжает нести потери. Соглашения с клубом в одностороннем порядке расторгли четыре игрока основного состава.

Португальский клуб покинули хавбеки Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш и форвард Бас Дост. Причиной расторжения контрактов стал инцидент со вторжением агрессивных болельщиков на территорию базы «Спортинга».

В минувшем сезоне Мартинш в 31 матче португальского чемпионата забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. На счету Карвалью один гол и один ассист в 24 играх. Бруну Фернандеш отметился 11 голами и 8 голевыми передачами в 33 встречах, а Бас Дост стал вторым бомбардиром чемпионата Португалии, отличившись 27 раз в 30 матчах.

Чуть ранее соглашения с клубом также разорвали голкипер Руй Патрисиу и нападающий Даниэл Поденсе. Ранее сообщалось, что в клубном офисе отключили факс, чтобы не получать уведомления от футболистов о расторжении контрактов.

Источник: The Telegraph

Фото: Global Look Press

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