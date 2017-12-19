«Краснодар» и «Локомотив» могут арендовать Артема Дзюбу

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Артем Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба почти наверняка покинет петербургский клуб зимой. В услугах форварда заинтересованы «Краснодар» и «Локомотив».

Сообщается, что петербуржцы предлагали вариант с арендой Дзюбы «Краснодару», а взамен требовали аренду Федора Смолова. Но Смолов близок к переходу в «Вест Хэм», который для южан выгоднее.

Дзюба все равно может оказаться в «Краснодаре», поскольку в «Зените» на него не рассчитывают. Кроме того, в нем заинтересован «Локомотив». Главный тренер москвичей Юрий Семин давно хотел поработать с Дзюбой.

В этом сезоне Артема Дзюба выходил на поле в матчах РФПЛ 15 раз и отметился одним забитым мячом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Фото: Global Look Press

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