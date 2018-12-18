«МЮ» уволил Жозе Моуринью

«Манчестер Юнайтед» сделал официальное заявление. Клуб решил уволить с поста главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» поблагодарил за работу португальского специалиста и пожелал дальнейших успехов в тренерской карьере. Имя исполняющего обязанности главного тренера пока не известно. Оно будет названо в ближайшее время.

Напомним, что Моуринью возглавил «дьяволов» в 2016 году. В сезоне 2016/17 португальский специалист выиграл с «Манчестер Юнайтед» Кубок лиги, Лигу Европы и Cуперкубок Англии.

В нынешнем сезоне команда под его руководством занимает шестое место в чемпионате Англии с 26 очками. Манкунианцы отстают от лидера АПЛ «Ливерпуля» на 19 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»