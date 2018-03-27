Леонарду Жардим может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может перебраться в другой клуб. Португалец заинтересовал другой французский гранд.

Главы «ПСЖ» рассматривают 43-летнего специалиста как основного претендента на место, которое вскоре освободит Унаи Эмери. По сообщениям СМИ, испанский тренер уйдет из клуба по окончании текущего сезона. Однако сам Жардим ранее утверждал, что работа в «Монако» его устраивает.

Ранее сообщалось, что основными претендентами на пост главного тренера парижан считаются Антонио Конте и Луис Энрике. Капитан команды Тиаго Сильва же заявил руководству «столичных», что считает нужным пригласить в команду Карло Анчелотти.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien