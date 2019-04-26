Неймар: «Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион. Никто не хочет видеть удары, пинки – это будет MMA или бокс»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ответил на критику по поводу его игрового стиля. Футболист ею недоволен.

«Критики беспокоили меня намного больше, чем сейчас. Я получил травму, когда попытался всякий раз оставаться на ногах. Все начали критиковать меня за то, что я не упал, в мой адрес было много критики.

Возможно, большое количество фолов на мне связано с тем, как я играю на поле, соперники начинают нервничать. Болельщики стали больше оправдывать того, кто фолит, а не того, кто идет в дриблинг. Того, кто совершает фолы, а не того, кто забивает голы.

Я никогда не переставал идти в обводку и искал свою лучшую версию на поле. Иногда меня раздражает такая критика моей игры. Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион. Никто не хочет видеть удары, пинки – это будет MMA или бокс», – сказал Неймар.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo