«Милан» приобретет Серхио Агуэро, если Алексис Санчес перейдет в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Милан». «Россонери» будут иметь возможность осуществить сделку, если ряды «горожан» пополнит форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

Летом у чилийца истекает контракт с «канонирами», поэтому уководство «Сити» готово предложить за чилийца 20 млн фунтов в январе. Если трансфер состоится, «Милан» постарается приобрести Агуэро уже зимой.

29-летний аргентинец забил семь голов в восьми матчах текущего сезона. В настоящий момент он выбыл из строя до конца ноября из-за перелома ребра.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail