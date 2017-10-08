«Милан» приобретет Серхио Агуэро, если Алексис Санчес перейдет в «Манчестер Сити»

Автор: Никита Воробьев 0

Серхио Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Милан». «Россонери» будут иметь возможность осуществить сделку, если ряды «горожан» пополнит форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

Летом у чилийца истекает контракт с «канонирами», поэтому уководство «Сити» готово предложить за чилийца 20 млн фунтов в январе. Если трансфер состоится, «Милан» постарается приобрести Агуэро уже зимой.

29-летний аргентинец забил семь голов в восьми матчах текущего сезона. В настоящий момент он выбыл из строя до конца ноября из-за перелома ребра.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Алексис Санчес

«Милан» может приобрести Алексиса Санчеса за 85 миллионов евро

Санчес

Игроки «Арсенала» хотят, чтобы Алексис Санчес покинул клуб

Санчес

«Манчестер Сити» готов предложить за Алексиса Санчеса 70 млн фунтов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 