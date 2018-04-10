«Динамо» обязали выплатить компенсацию Павлу Погребняку

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Погребняк

Сегодня состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС по делу нападающего бывшего нападающего «Динамо» Павла Погребняка. Увольнение форварда признано незаконным.

«Палата по разрешению споров РФС вынесло решение о том, что увольнение футболиста незаконно. «Динамо» должно выплатить Павлу компенсацию. Это та сумма, которую он получил бы по контракту до конца срока его действия. Примерно за полгода», – сообщил юрист Погребняка Михаил Прокопец.

Напомним, что в январе «Динамо» разорвало с Погребняком контракт в одностороннем порядке, а в феврале он подписал соглашение с «Тосно». С момента перехода в новый клуб форвард отметился тремя голами в пяти матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Погребняк

Михаил Прокопец: «Динамо» требует 20 миллионов евро за расторжение контракта»

Евгений Марков

Евгений Марков: «Не жалею, что выбрал «Динамо», а не «Зенит»

Тарханов

Александр Тарханов: «Пенальти вообще не было. Судье надо «кол» поставить!»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 