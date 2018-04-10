«Динамо» обязали выплатить компенсацию Павлу Погребняку

Сегодня состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС по делу нападающего бывшего нападающего «Динамо» Павла Погребняка. Увольнение форварда признано незаконным.

«Палата по разрешению споров РФС вынесло решение о том, что увольнение футболиста незаконно. «Динамо» должно выплатить Павлу компенсацию. Это та сумма, которую он получил бы по контракту до конца срока его действия. Примерно за полгода», – сообщил юрист Погребняка Михаил Прокопец.

Напомним, что в январе «Динамо» разорвало с Погребняком контракт в одностороннем порядке, а в феврале он подписал соглашение с «Тосно». С момента перехода в новый клуб форвард отметился тремя голами в пяти матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»

Фото: Global Look Press

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