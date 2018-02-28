Главный тренер сборной Египта: «Не могу назвать нас фаворитами группы»

Автор: Дмитрий Темников 0

Помощник главного тренера сборной Египта Хосе Карлос Фантагуцци оценил шансы своей команды на групповом этапе чемпионата мира. Также специалист ответил на вопрос о силе сборной России. 

– Считаете ли вы Египет фаворитом группы?

– Не могу назвать нас фаворитами, но мы постараемся победить в группе.

– Почему вы выбрали в качестве базы Грозный?

– Это тихое место, в котором мы сможем сконцентрироваться на игре. В Грозном есть вся нужная инфраструктура, хороший стадион. Это отличный выбор для нас.

– Насколько сильна сборная России?

– В России много известных футбольных клубов. Среди них, например, московские «Спартак» и «Локомотив». Российские клубы все время играют хорошо в Европе. Но замечу: мы не концентрируемся на России. У нас сначала Уругвай, потом Россия, а затем Саудовская Аравия.

– Салах – лучший игрок в истории Египта?

– Он один из лучших игроков, определенно.

– Не боитесь, что после интенсивного сезона Салах приедет на чемпионат мира уставшим?

– Конечно. Но такая проблема есть не только у Египета. Все будут уставшими, это нормально. Мы будем стараться подходить к каждому матчу в оптимальной форме.

– Как его остановить?

– Это один из лучших игроков в мире, так что это сложный вопрос. И он не единственный в нашей команде – соперникам нужно думать о том, как закрыть всех в команде.

 Напомним, «фараоны» сыграют с Россией 19 июня в Санкт-Петербурге. Тажк египтянам предстоят встречи с Уругваем (15 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс
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