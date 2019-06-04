Нелсон Семеду может перейти в «Барселону»

Португальский защитник может сменить клуб этим летом. В услугах 25-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

Сообщается, что минимальная цена, по которой Семеду может быть продан составляет 30 млн. евро. При этом по действующему контракту отступные за Нелсона составляют 100 млн. евро.

Семеду также может быть включён в сделку по переходу в «Барселону» нападающего «матрасников» Антуана Гризманна. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы купить его за 120 млн. евро отступных.

В прошедшем сезоне Семеду провел 26 матчей в чемпионате Испании. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com