Адвокат Кокориных: «Ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования»

Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась подробностями хода расследования дела. Об этом она написала в своем Инстаграме.

«Сегодня была в СИЗО на очередных следственных действиях. Александр и его брат не понимают причин дальнейшего удержания их под стражей. Чувствуют они себя хорошо, насколько это возможно в тюрьме. О продлении срока содержания под стражей Кокориных, к своему удивлению, защита узнала только из СМИ. Никакого официального уведомления мы не получали.

Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования.

Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения. Надеюсь, что в судебном заседании суд учтет изменения указанных обстоятельств и последствия нарушения прав на защиту и очевидную несправедливость в квалификации содеянного всеми участниками конфликта.

Я надеюсь убедить суд все-таки внимательно ознакомиться в полным содержанием всех видеозаписей двух конфликтов. Содержание видеозаписей в уголовном процессе рассматривается как данные объективного контроля, которые имеют приоритет над показаниями свидетелей, так как видеокамера не имеет собственного интереса.

Скорее всего, суд откажет нам в этом ходатайстве, что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона», – написала Стукалова.

Напомним, форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Игрокам грозит до семи лет заключения.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: инстаграм Татьяны Стукаловой