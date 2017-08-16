Эрнесто Вальверде и Зинедин Зидан – об ответном матче за Суперкубок Испании

Главные тренеры «Барселоны» и «Реала» – Эрнесто Вальверде и Зинедин Зидан – высказались об предстоящем втором матче между командами за Суперкубок Испании. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев.

«Мы должны создавать голевые моменты и в то же время контролировать контратаки «Реала», потому что это их конек. Не считаем, что «Реал» в первом матче превзошел нас, просто они лучше реализовывали моменты. Ни «Реал», ни «Бавария», ни «Атлетико» не лучше нас. Подходим к игре с большим отставанием, но нет ничего невозможного. Результаты «Барселоны» в последние годы доказывают, что мы можем победить», — сказал Вальверде.

«В футболе все возможно, тем более в двухматчевых противостояниях. Нам нужно играть хорошо до самого конца, поскольку в первой игре у «Барселоны» были моменты, чтобы победить», — отметил Зидан.

Ответная встреча за Суперкубок Испании состоится 17-го августа в полночь.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca