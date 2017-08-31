«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак»

Нападающий «Гремио» Педро Роша стал игроком московского «Спартака». Об этом сообщил официальный сайт бразильского клуба.

«Переговоры о трансфере Педро Роши в «Спартак» были завершены.

Клуб благодарит игрока за преданности во время его успешных выступлений в «Гремио» и желает ему успехов в профессиональной карьере».

Футболист вылетит в Москву в понедельник и подпишет 5-летний контракт.

В текущем чемпионате Бразилии Роша сыграл в 15-и матчах, забил три гола и сделал 2 голевые передачи.

Фото: Официальный сайт ФК «Гремио»

Источник: Официальный сайт ФК «Гремио»