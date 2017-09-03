Мауро Икарди продлит контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди продлит контракт со своим клубом. В него будет включена необычная опция.

Сумма отступных по условиям нового соглашения составит 110 млн евро. Однако выкуп трансфера форварда будет доступен только до 20-го июля каждого месяца летнего трансферного окна.

Это позволит избежать затянувшихся до крайнего срока переговоров и в случае необходимости найти Икарди замену.

24-летний футболист является капитаном «Интера» и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, забив 24 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia