Мауро Икарди: «Я знаю, что голы рано или поздно придут»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий сборной Аргентины Мауро Икарди поделился эмоциями от прошедшего матча против Колумбии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Для меня это была отличная игра. Я чувствовал себя хорошо и делал то, о чем меня просил тренер. Травмы прошли, я тренировался всю неделю, и не чувствовал никакого дискомфорта на поле.

Я знаю, что рано или поздно голы придут. Я сделаю то, что должен делать для «Интера», и здесь, в национальной команде. Я пришел, чтобы подтвердить и показать свою целеустремленность. Я ждал возможности сыграть за свою сборную.

Жаль, что я не был частью команды на чемпионате мира, но теперь я сосредоточен на выступлениях за «Интер», — заявил 25-летний нападающий.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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