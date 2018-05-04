«Реал» сыграет с «Барселоной» полурезервным составом

Автор: Тимофей Поршнев 0

Real

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан произведет изменения в составе на матч против «Барселоны». Все из-за еврокубков.

Из-за подготовки к финалу Лиги чемпионов мадридцы намерены сыграть полурезервным составом. Зидан посоветовался со своим штабом и не хочет заигрывать Криштиану Роналду, Серхио Рамоса, Кейлора Наваса, Марсело и Луку Модрича, чтобы не подвергать их риску травм.

Впрочем, состав пока не определен. Мадридский клуб считает единственным оставшимся важным матчем в сезоне финал Лиги чемпионов, поэтому все другие матчи будет играть неосновным составом.

Напомним, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 6 мая в Каталонии.

Фото: Global Look Press
Источник: ABC

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