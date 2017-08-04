Комитет этики и честной игры ФФУ считает, что матч «Десна» – «Арсенал-Киев» был договорным

Комитет этики и честной игры ФФУ передал КДК материалы по матчу Первой лиги Украины сезона-2016/17 «Десна» – «Арсенал-Киев», который состоялся 17 мая и завершился со счетом 5:1. По мнению сотрудников Комитета, игра была договорной.

КДК пока только приступил к изучению материалов по этой встрече, решение будет принято позднее. Отмечается, что собранная Комитетом информация свидетельствует о том, что матч был с фиксированным результатом.

«Нам нужны дополнительные факты по этой игре, поэтому состоится еще одно заседание. Мы говорим о матче «Десна» – «Арсенал-Киев», нас предупреждали, что следует ожидать чего-то странного от этой встречи», — заявил глава комитета Франческо Баранка, который также руководит организацией Federbet, занимающейся выявлением договорных матчей.

По его словам, размер ставок был невероятным, и это стало первым случаем, когда сотрудники Комитета вмешались еще до игры и даже во время ее.

«У наc уже есть позиция УЕФА, они считают, что это был матч с фиксированным результатом со всех точек зрения. Клуб пошел нам навстречу, и некоторых игроков уже отстранили. Наша цель – остановить это, не дисквалифицировать футболистов или посадить в тюрьму, а сделать так, чтобы подобное не повторялось», — заключил он.

Как говорил г-н Баранка, на матч «Десна» – «Арсенал-Киев» были поставлены чрезвычайно большие суммы. В частности, в лайве было поставлено много на тотал больше и на фору.

После этого «Арсенал-Киев» отстранил от тренировочного процесса и матчей шесть футболистов основного состава: Сергея Ситало, Вячеслава Турчанова, Алексея Майданевича, Сергея Семенюка, Максима Костюченко и Александра Аксенова.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров

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