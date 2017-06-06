«МЮ», «МанСити» и «Арсенал» готовы заплатить за Мбаппе более 100 млн евро

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал» намерены серьезно потратиться ради нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. В борьбе за форварда им придется столкнуться с конкуренцией со стороны мадридского «Реала».
«Реал» на данный момент является фаворитом. Мадридцы готовы предложить 135 миллионов евро за трансфер 18-летнего форварда.
По сообщениям испанских СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложит 130 миллионов евро, а «Манчестер Сити» готов заплатить 120 миллионов.
«Арсенал» также пока не выбыл их гонки. Главный тренер команды Арсен Венгер и исполнительный директор клуба Иван Газидис были замечены в аэропорту Ниццы.
«Монако» ранее отказался продавать Мбаппе лондонцам за 100 миллионов евро. Сейчас «Арсенал» готовит предложение в размере 110 миллионов фунтов (126 млн евро).
Фото: Global Look Press
Источник: AS