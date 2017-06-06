«МЮ», «МанСити» и «Арсенал» готовы заплатить за Мбаппе более 100 млн евро

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Мбаппе

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал» намерены серьезно потратиться ради нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. В борьбе за форварда им придется столкнуться с конкуренцией со стороны мадридского «Реала».

«Реал» на данный момент является фаворитом. Мадридцы готовы предложить 135 миллионов евро за трансфер 18-летнего форварда.

По сообщениям испанских СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложит 130 миллионов евро, а «Манчестер Сити» готов заплатить 120 миллионов.

«Арсенал» также пока не выбыл их гонки. Главный тренер команды Арсен Венгер и исполнительный директор клуба Иван Газидис были замечены в аэропорту Ниццы.

«Монако» ранее отказался продавать Мбаппе лондонцам за 100 миллионов евро. Сейчас «Арсенал» готовит предложение в размере 110 миллионов фунтов (126 млн евро).

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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