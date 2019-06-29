Денис Глушаков стал игроком «Ахмата»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Денис Глушаков стал игроком грозненского «Ахмата». Ранее полузащитник выступал за московский «Спартак».

«Денис Глушаков перешел в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» — объявил «твиттер» клуба «Ахмат».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. В составе москвичей Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Ахмат»

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